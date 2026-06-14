У Трампа заговорили про мир з Іраном найближчим часом, але пригрозили 'військовим варіантом'

Гегсет запевнив, що в разі підписання мирної угоди США негайно приступлять до розблокування Ормузької протоки.

США та Іран вже перебувають на порозі укладення мирної угоди, а більш активні переговори можуть продовжитися вже найближчим часом. Про це заявив голова Пентагону Піт Гегсет в ефірі програми CBS "Face the Nation".

За словами Гегсета, недавні удари ліванської організації "Хезболла" по Ізраїлю не завадять США та Ірану укласти меморандум про припинення вогню. Однак він підкреслив, що Тегеран повинен змусити "Хезболлу" припинити удари.

Також голова Пентагону додав, що США наполягають на тому, щоб однією з умов майбутньої мирної угоди була повна відмова Ірану від розробки та виробництва ядерної зброї.

Відео дня

"Президент Трамп гранично чітко заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, ніколи. Крапка. Ірану не виділятимуть гроші, доки він не виконає свої зобов'язання. Тут немає довіри, ми перевірятимемо все. Ядерні матеріали будуть знищені та вивезені з країни, а ядерна програма буде припинена. Протоки будуть відкриті", – підкреслив Гегсет.

Також Гегсет не виключає, що США можуть продовжити наносити удари по Ірану, якщо Тегеран відмовиться від підписання угоди. За його словами, це має заспокоїти американських союзників у регіоні.

"Ми подбаємо про те, щоб військовий варіант залишався. І це головна відмінність цього плану від СВПД (Спільний всеосяжний план дій – УНІАН) і того, як це зробив Обама (44-й президент США Барак Обама – УНІАН). Обама благав Іран про угоду, а ми бомбили Іран, потім ввели блокаду Ормузької протоки, потім пропускали кораблі через країну, а потім відновлювали блокаду в міру необхідності, щоб гарантувати, що вони сядуть за стіл переговорів для укладення вигідної угоди", – розповів голова Пентагону.

Гегсет запевнив, що в разі підписання мирної угоди США негайно приступлять до розблокування Ормузької протоки:

"Президент Трамп заявив, що негайно приступить до виконання своїх обіцянок, і саме цього ми будемо очікувати від іранців".

Також Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп забезпечив американцям енергетичну незалежність всередині країни. Однак ведуча програми "Face the Nation" Маргарет Бреннан зазначила, що ціни на енергоносії зараз досить високі. Хегсет відповів, що вони знижуються.

США та Іран збираються підписати мирну угоду

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран остаточно узгодили умови мирної угоди. За його словами, документ мають підписати вже сьогодні, 14 червня.

Трамп запевнив, що відразу після підписання мирної угоди Ормузька протока буде відкрита для всіх. Однак детально розкривати зміст угоди президент США не став.

Вас також можуть зацікавити новини: