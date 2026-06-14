Трамп закликав Ізраїль не бомбити Ліван: це загрожує угоді з Іраном

Тим часом Ізраїль готується до оборони від ударів сьогодні ввечері.

Ізраїльські атаки на об'єкти "Хезболли" у столиці Лівану можуть загрожувати меті президента США Дональда Трампа підписати тимчасову мирну угоду з Іраном, пише Bloomberg.

"Ізраїльські удари по Лівану не повинні тривати, але й напади з боку будь-якої іншої сторони, включаючи "Хезболлу", на Ізраїль також не повинні тривати. Це може стати початком довгого і прекрасного миру – давайте не будемо його руйнувати!", – написав Трамп у соцмережах.

Пізніше в інтерв'ю Fox News він заявив, що угода може бути укладена протягом кількох годин у неділю, а особисте підписання договору в Європі можливе пізніше цього тижня.

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Головний переговірник Ірану Мохаммед Багер Галібаф заявив, що "немає сенсу" продовжувати переговори, якщо у США немає "волі та можливостей" зупинити бомбардування Лівану Ізраїлем. Ісламська Республіка попередила, що ізраїльські атаки на Бейрут не залишаться "без відповіді".

Ізраїльські військові заявили, що готуються до обстрілу в найближчі години. Але не уточнили, чи йдеться про вогонь з боку Лівану чи Ірану.

Удари Ізраїлю по Лівану

У неділю Ізраїль атакував Бейрут, зруйнувавши штаб-квартиру "Хезболли". За даними ліванських ЗМІ, в результаті ударів у Бейруті загинули три людини, ще 15 отримали поранення.

Раніше це угруповання, яке підтримує Іран, атакувало об'єкти на півночі Ізраїлю. Іран наполягає на тому, що будь-яка угода зі США має включати в себе припинення вогню в Лівані.

Реакція Трампа на дії Ізраїлю

Як писав УНІАН, 1 червня під час телефонної розмови Дональд Трамп різко розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ескалацію конфлікту в Лівані. За даними ЗМІ, під час розмови Трамп назвав Нетаньяху "божевільним" і звинуватив його в невдячності.

Угода Трампа з Іраном

Нагадаємо, що проект угоди між США та Іраном передбачає зняття санкцій з Тегерана та відкриття Ормузької протоки. Також, за даними ЗМІ, передбачено план відновлення Ірану.

Мета угоди – продовжити перемир'я між США та Іраном на два місяці. Після цього сторони приступлять до подальших переговорів щодо обмеження іранської ядерної програми.

Іранські офіційні особи підкреслили, що в останні дні було досягнуто прогресу, і заявили, що вони ближче до угоди, ніж будь-коли з моменту початку припинення вогню 8 квітня. Однак вони були обережнішими, ніж Трамп, заявивши, що не всі пункти документа, який, ймовірно, складатиметься з 14 пунктів, остаточно узгоджені.

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