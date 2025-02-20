Угорщина 'гальмує' продовження санкцій проти РФ через переговори

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що на наступному засіданні Ради Євросоюзу Будапешт не підтримає продовження санкцій проти російських і білоруських громадян.

Як передає hir.TV, він пояснив це необхідністю "дати час" перемовинам між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. Термін дії санкцій закінчується 15 березня, рішення треба ухвалити за п'ять днів до цього терміну. Сіяйрто запевняє, що на угорський уряд вже чинять тиск:

"Європейські про-військові політики поспішають і намагаються ускладнити миробудівництво, постійно намагаючись блискавично ухвалювати в Брюсселі рішення, які можуть завадити процесу миробудівництва".

Угорський міністр зазначив, що до 10 березня ще є час, тому варто зачекати і "не зашкодити" успіху російсько-американських переговорів. Також він звинуватив Єврокомісію в порушенні одного із зобов'язань щодо енергопостачання Угорщини.

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Крім того, Сійярто сказав, що європейські ліберальні політики нібито прагнуть продовження війни, тому "підштовхують" президента України Володимира Зеленського в цьому напрямку.

"Звичайно, я не знаю, наскільки сильно його потрібно підштовхувати в цьому напрямку, але те, що вони надихають і заохочують українського президента продовжувати війну - це абсолютно точно", - додав він.

Позиція Угорщини по війні

Як відомо, Угорщина часто займає окрему позицію в межах Європейського Союзу та НАТО щодо санкцій проти Росії та військової підтримки України.

Країна неодноразово блокувала або погрожувала заблокувати рішення ЄС та Північноатлантичного Альянсу, що стосуються підтримки України. Наприклад, у грудні 2023 року представник Угорщини наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

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