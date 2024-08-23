Будапешт тільки ухвалив нову постанову, Єврокомісії знадобиться час для її аналізу, з'ясування подробиць та вивчення наслідків.

Європейська комісія розглядає постанову уряду Угорщини про припинення соціальних виплат для українських біженців з районів, де не велися бойові дії.

Як повідомляє заяву речниці Єврокомісії Аніти Гіппер, відомство знає про цю постанову і ретельно проаналізує її зміст.

"Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС: ми єдині у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб", - наголосила Гіппер.

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За її словами, Євросоюз робить все можливе для підтримки українців та продовжить забезпечувати їхній захист "стільки, скільки це буде потрібно". Речника ЄК додала, що тимчасовий захист українським біженцям від ЄС включає доступ до проживання, ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги у всіх країнах-членах економічного блоку.

Оскільки Будапешт тільки ухвалив нову постанову, Єврокомісії знадобиться час для її аналізу, з'ясування подробиць та вивчення наслідків. Для вони зв'яжуться з угорською владою.

Українські біженці в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Угорщині почав діяти новий закон, через який тисячі українських біженців можуть опинитися на вулиці або повернутися в Україну.

Згодом стало відомо, що в Угорщині почали виселяти з притулків біженців із Закарпаття. Це відбувається згідно постанови уряду країни про обмеження допомоги українцям.

Угорщина припустила, що може почати перевозити мігрантів, які з'являються на її кордоні, прямо до Брюсселя, якщо вона не зможе розв'язати суперечку з Європейським союзом про штрафи за свою політику надання притулку.

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