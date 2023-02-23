Будапешт вимагає, щоб закарпатські угорці могли вивчати угорську мову аж до університету.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт готовий розблокувати проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів. Це станеться, якщо Україна виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

"Передача зброї і безправ'я угорської національної громади не мають нічого спільного між собою. Ми не постачаємо зброю, бо вважаємо, що це однозначно призведе лише до продовження та ескалації війни. Якби українці відновили споконвічні права угорських меншин, ми б не блокували, а сприяли скликанню міністерського комітету Україна-НАТО. Ми чітко пов'язуємо це питання зі справою угорської меншини", - сказав Сійярто в інтерв'ю виданню Index.

За його словами, йдеться про права, які угорці мали в Україні у 2014 році.

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"Щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем. Проблема зараз дійсно актуальна, адже з вересня цього року школи нацменшин практично припинять своє існування. Залишаться лише державні школи з навчанням мовами національних меншин", - заявив міністр.

Комісія Україна-НАТО: угорська блокада

Угорщина перешкоджає перспективі членства України в НАТО з 2017 року, блокуючи роботу профільного Комітету.

Головню причиною такого рішення Будапешт називає прийнятий Україною закон про освіту, який передбачає, що обов'язковою мовою навчального процесу в Україні є державна. Угорські політики стверджують, що це нібито утискає права закарпатських угорців.

Наприкінці 2022 року Сійярто підтвердив, що уряд Віктора Орбана буде всіляко перешкоджати участі Києва у засіданнях Комітету НАТО-Україна до вирішення питання нацменшин.

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