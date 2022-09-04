У відомстві підкреслили, що ніхто в Україні не боїться росіян.

В Міністерстві оборони України запропонували альтернативу слову "русофобія".

Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті відомства.

"Фобія по суті означає страх перед чимось. Але ніхто не боїться росіян і їх армії, що розвалюэться. Розберемо наш словниковий запас: чи не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англ. go home "йти додому")", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, також в Міноборони розповіли деталі про ситуацію з контрнаступом на півдні.

На південному напрямку українські військові ведуть проти російських окупантів позиційні бої і закріплюються на територіях. ЗСУ продовжують знищувати запаси і командні пункти росіян.

Також в ЗСУ з іронією відповіли на заяву Росії про те, що "контрнаступ з тріском провалився". Там зазначили, що морально-психологічний стан війська противника на правому березі Херсонської області дуже розхитаний.

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