За словами дипломата, за останні два роки динаміка залишається більш-менш стабільною.

Наразі у Польщі офіційно перебуває 998 тисяч зареєстрованих українських біженців, згідно з даними агенції страхування ZUS. Раніше ця цифра становила 930 тисяч осіб, така динаміка спостерігається впродовж останнього року. Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв'ю "Главкому".

"Прикордонний контроль показує, що, в принципі, за останні два роки динаміка залишається більш-менш стабільною в ту та іншу сторону. Практично ті ж самі люди їдуть туди і назад. Просто існує обмеження для тих, хто отримував статус біженця: вони не виїжджають якийсь час з Польщі, поки не оформлені всі документи", - пояснив дипломат.

Також він розповів, яка зараз ситуація з постановкою на військовий облік для тих, хто виїхав. За його словами, гострота проблеми щодо цього питання, яка була ще рік тому, вже знята.

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"В основному на військовий облік стають через "Резерв+". Ті, хто хоче отримати, наприклад, паспорт, не можуть по-іншому. Далі - через консульство, де треба показати реєстрацію у Резерв+, чи в паспортний сервіс ДП "Документ", який віднесено до сфери управління Державної міграційної служби України (ДМС). Але навіть, якщо особа не перебуває на військовому обліку, то її обов’язково поставлять на цей облік при оформленні документів. Тобто таким шляхом було вирішено питання військового обліку", - запевнив Боднар.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав УНІАН, Швейцарія хоче різко обмежити кількість українських біженців. Зокрема швейцарські депутати аргументують це тим, що більша частина української території не зачеплена бойовими діями і може вважатися стабільною.

Водночас журналісти NZZ наголошують, що визначити "безпечні" регіони України швейцарським чиновникам буде складно, оскільки Росія завдає ракетних і дронових ударів по всій українській території.

Своєю чергою демограф Елла Лібанова пояснила, хто з українських біженців не повернеться додому після війни. За її словами, йдеться про тих людей, які виїхали з України повною сім'єю, мають хронічно хворих членів сім'ї або вже влаштувалися в інших країнах.

"Рівень життя там був є і довго буде вищим, ніж в Україні. Ну скажімо, якщо йдеться про Німеччину, Австрію, Голландію, Данію - там він вищий, якість життя краща. А тут ми нічого зробити не можемо", - підкреслила Лібанова.

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