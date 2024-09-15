Зазначається, що український уряд повинен бути лідером у питанні встановлення миру.

Україна повинна бути лідером у питанні завершення війни з Росією. Мирний план не може бути нав'язаний країні ззовні, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Politico.

За словами американського чиновника, будь-яка ініціатива щодо встановлення, яка суперечить суверенітету та територіальній цілісності, не буде справедливою та стійкою.

"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", - сказав Салліван. Відео дня

Як пише видання, за час повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну висунуто різні ініціативи щодо припинення війни в Україні, серед яких пропозиції Китаю, Браилії та "миротворчі місії" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вони передбачають прининення вогню та замороження війни.

Politico зауважило, що лише "формула миру" президента України Володимира Зеленського передбачає повернення всіх захоплених Росією територій.

Війна в Україні: подальші перспективи

Як писав УНІАН, російські окупаційні війська продовжують свій наступ на Донбасі, однак його інтенсивність може зменшитись вже у найближчий місяць. Щоб не втратити темпи загарбникам потрібні боєприпаси та зброя, каже військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Також ми розповідали, що незабаром Байден таки зніме свої заперечення щодо українських ударів вглиб Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Однак це не стосуватиметься американських балістичних ракет ATACMS, стверджує The Times.

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