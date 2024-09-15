Сторони посилили інтерес до переговорів, але намагаються встановити сильніші позиції перед ними.

Нестача військ і втома можуть змусити правителя РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Питання лише в тому, хто зробить перший крок.

Про це пише колумніст, дипломатичний репортер Марк Урбан для The Sunday Times. За його словами, останнім часом з'являються ознаки того, що конфлікт, можливо, "переходить у фінальну, важку фазу".

Відбулися деякі незначні, але важливі зміни, включаючи ознаки виснаження з обох сторін. Погрози Путіна щодо дозволу Заходу наносити глибокі удари по Росії з використанням західної зброї - підтвердження, що він нервує через наближення переломної точки не на його користь.

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Натомість британський прем'єр Кір Стармер по дорозі до Вашингтона заявив, що "у найближчі кілька тижнів і місяців, ймовірно, відбудуться дійсно важливі події".

Зеленський назвав широкомасштабне українське вторгнення в Курську область РФ "частиною нашого плану перемоги". Але успіх далеко не гарантований, і він, ймовірно, скоро зіткнеться з важким вибором.

Багатьом українцям важко думати про компроміс. Сестра полеглого воїна Наталія Нежура на кладовищі у Львові заявила, що війна закінчиться смертю останнього загарбника.

"Я просто хочу смерті всіх росіян, я їх ненавиджу всім серцем і душею", - сказала вона.

Інтерес до переговорів зростає

Багато хто має такі ж емоції. Однак поступово кількість українців, які висловлюють підтримку переговорів з Росією, зросла, досягнувши 43%.

Проте більшість українців все ще висловлюють рішучість не підкорятися умовам, які намагався нав’язати Путін. Вони категорично проти будь-якого офіційного визнання того, що росіяни завоювали значні частини їхньої країни, або обмеження їхньої майбутньої свободи вступу до НАТО чи Європейського Союзу. Ці глибоко вкорінені настрої перешкоджали переговорам.

Проте навіть в умовах запеклої війни були певні контакти через посередників, наприклад, щодо обміну полоненими.

Є також ознаки ширшої втоми від війни і навіть настороженості в українському суспільстві. Сотні тисяч чоловіків залишаються за кордоном, уникаючи призову, а серед тих, хто служить, 19 000 зіткнулися звинуваченнями в дезертирстві або звільненні з посад на початку цього року.

У травні набув чинності новий закон про мобілізацію, щоб замінити втрати та дозволити втомленим від війни солдатам повернутися додому. З передових підрозділів надходять скарги на те, що новачкам бракує мотивації або вони навіть відмовляються воювати.

Усе це стало причиною похмурого літа для української армії на більшій частині Донбасу, а російська армія зараз наближається до важливого транспортного вузла Покровська. У багатьох одиницях ефективна сила знижується до однієї третини або навіть чверті.

Наступ України на Курськ є частиною стратегії Зеленського досягти чогось, що можна назвати перемогою, коли настане дуже важка зима.

Щодо Росії, то вони досягли успіхів, але величезною ціною: британська розвідка оцінює втрати Росії протягом липня та серпня приблизно у 65 000 осіб.

"Критичне питання, як завжди під час припинення конфлікту, полягає в тому, чи прийшли обидві ворогуючі сторони до висновку, що вони не можуть отримати більше, продовжуючи боротьбу", - пише Урбан.

Кілька місяців тому тодішній очільник МЗС Дмитро Кулеба, обговорюючи фінал війни, сказав, що Росії не хоче відмовлятися від своїх жорстких позицій.

"Поки народ України вірить, що цю країну потрібно захищати, ми продовжуватимемо боротися", - сказав він тоді.

Значна частина інфраструктури України була сильно пошкоджена. Росія, вдарила по енергомережі України. Відключення електрики, які вже є бідою життя українців, можуть посилитися з похолоданням.

Минулого місяця стало зрозуміліше, наскільки серйозно Зеленський ставиться до нових викликів, і про те, що Росія, можливо, повертається до якоїсь глибшої дипломатичної взаємодії. Обидві сторони мали зустрітися в Катарі, щоб обговорити заборону на націлювання на енергетичну інфраструктуру одна одної.

Росіяни відклали переговори, які мали відбутися 22 серпня, через просування українців під Курськом. The Washington Post зазначила, що "деякі учасники переговорів сподівалися, що вони зможуть привести до більш повної угоди про припинення війни".

Українські дипломати місяцями заявляли, що вони відкриті до непрямих переговорів, ймовірно, в Туреччині чи одній із країн Перської затоки. Велике питання полягає в тому, чи відбулася значуща зміна поглядів у Кремлі.

За допомогою Ірану та Китаю росіянам вдалося налагодити виробництво зброї, але вони також мають власні проблеми з підтриманням конфлікту. Їм не вистачає достатньо підготовлених солдатів. Один високопоставлений західний чиновник, оглядаючи бойові дії цього літа, каже: "Це може бути не зрозумілим для багатьох, але у росіян не все добре".

Путін не бажає давати наказ про чергову загальну мобілізацію, як у вересні 2022 року, яка створила внутрішньополітичні труднощі. Натомість росіяни стабільно підвищували зарплати та премії військовим, шукаючи найманців.

Але росіянам достатньо відомо про жахливі умови на фронті, що навіть таких величезних зарплат не вистачає, щоб поповнити лави ЗС РФ. Відзначаючи виснажений стан російської армії, один західний чиновник каже, що "хоч цього літа вони досягли деяких локальних проривів, вони не змогли використати їх для досягнення серйозних успіхів".

Іншим фактором, який зосереджує увагу в Кремлі, є ескалація української ударної кампанії проти російської інфраструктури, такої як енергетичні об’єкти, аеродроми та сховища. У серпні було вражено шість аеродромів на відстані сотень кілометрів від лінії фронту.

Для того, щоб підкреслити його масштаби, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що його країна використовує безпілотники з радіусом дії 1800 км. Лише у вівторок Україна запустила 144 безпілотника дальнього радіусу дії, багато з яких досягли Московської області.

Це завдає шкоди, і російський інтерес до переговорного напряму Катару показує, що вони хотіли б знайти спосіб зупинити це. Прохання Зеленського використати поставлені Великою Британією ракети Storm Shadow і французькі ракети Scalp для глибшого удару по Росії, очевидно, мають на меті посилити рівень шкоди росіянам.

Що означали б західні ракети великої дальності для російсько-української війни?

Очікувалося, що переговори Стармера і Байдена в п’ятницю розкриють шлях до використання цих британських і французьких ракет. Ця зброя навряд чи стане вирішальною, оскільки її кількість буде обмеженою, але очікується, що вона дозволить українцям вжити низку дій, спрямованих на те, щоб завдати шкоди Росії та довести справу до точки вирішення.

С ще одна важлива невідомість: результат листопадових виборів президента США. Широко поширена думка серед західних аналітиків полягає в тому, що Путін дочекається результату, перш ніж вирішувати, що робити.

Якщо це буде перемога Камали Гарріс, яка обіцяє подальшу підтримку України, Путін може домагатися припинення вогню, намагаючись заморозити свої досягнення на Донбасі, виграючи час для Росії, щоб відновити свою армію. Перемога Дональда Трампа може загострити дилему Зеленського, поставивши під загрозу майбутні постачання зброї.

Для Зеленського політичні небезпеки припинення вогню очевидні. Зупинка війни без надійного шляху до повернення окупованих земель виглядатиме зрадою для всіх тих, хто пожертвував своїми близькими, але внутрішній тиск на нього з метою зупинити війну та хиткість деяких західних союзників також будуть гострими.

Байден у п’ятницю відмовився дозволити нанесення ударів більшої дальності ракетами американського виробництва та натякнув, що це може бути можливо за допомогою Storm Shadows.

"Байден може побачити шанс припинити бойові дії, і це може принести полегшення багатьом, але може просто відкласти відповідь на більш важливе питання, на яке одного разу доведеться відповісти: чим усе закінчиться?", - підсумував Урбан.

Війна в Україні: подальші перспективи

Як писав УНІАН, російські окупаційні війська продовжують свій наступ на Донбасі, однак його інтенсивність може зменшитись вже у найближчий місяць. Щоб не втратити темпи загарбникам потрібні боєприпаси та зброя, каже військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Також ми розповідали, що незабаром Байден таки зніме свої заперечення щодо українських ударів вглиб Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Однак це не стосуватиметься американських балістичних ракет ATACMS, стверджує The Times.

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