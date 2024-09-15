На Лазурному березі продовжує діяти добре налагоджена система, що дає змогу російським олігархам підтримувати свій спосіб життя й уникати наслідків війни.

Минулими роками російських олігархів часто можна було зустріти на південному сході Франції - Французькій Рив'єрі, і навіть зараз, під час війни в Україні та незважаючи на санкції ЄС, ця ситуація не особливо змінилася, пише Politico.

Як розповіли виданню керівники готелів і ресторатори на Лазурному березі, багаті росіяни так само продовжують приїжджати сюди, оскільки тут існує добре налагоджена система, що дає змогу російським олігархам підтримувати свій спосіб життя й уникати наслідків війни.

Як пише Politico, це, принаймні, частково пов'язано зі складнощами навколо запровадженого режиму санкцій, оскільки деякі політики сумніваються в їхній ефективності.

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"Норми, які ми тут будуємо, недостатньо сильні", - зазначив чиновник французького міністерства фінансів.

Уся справа в грошах

Лазурний берег залишається популярним місцем для багатих росіян, тому що він вітає гроші, закриваючи очі на джерело доходу, сказав Ерік де Монгольф'є, колишній державний прокурор Ніцци.

"Усі знають, що гроші не пахнуть, тому, поки у росіян є мудрість залишатися стриманими, їм нема чого боятися Рів'єри", - додав він.

Розслідування французької влади 2023 року показало, що майже 60 відсотків агентств нерухомості в регіоні не співпрацюють із владою, наприклад, не перевіряють, чи є імена їхніх клієнтів у списку санкцій ЄС.

"Ми повинні запитувати у них [клієнтів] копію посвідчення особи, звідки беруться гроші, я думаю, але ми цього не робимо", - розповіла Александра, яка продає елітні вілли в Кап-д'Антіб.

Крім того, сусідні країни не допомагають у дотриманні санкцій, особливо Монако, яке є одним із кінцевих пунктів призначення для схем відмивання грошей. Як розповів Politico суддя з Лазурного берега, у багатьох росіян є паспорти таких країн, як Велика Британія, Кіпр і Мальта, що дає їм змогу легко перетинати Європу.

"Монако полегшує життя російським мільярдерам: воно забезпечує їм юридичну безпеку", - сказав суддя.

Російські олігархи у війні РФ і України

На думку колишнього командувача армією США генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, олігархи з найближчого оточення російського лідера Володимира Путіна можуть ополчитися на нього і позбавити його влади, коли у них закінчаться гроші.

Він вважає, що жорсткі санкції Заходу проти РФ можуть стати вирішальним фактором для падіння Путіна, оскільки олігархи вкрай незадоволені такими обмеженнями.

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