Армія США здійснила оперативне розгортання сил на Алясці через те, як діють РФ і Китай у Тихому океані.

Армія США "послала сигнал" Китаю та Росії, оперативно розгорнувши свої сили на Алясці та продемонструвавши власну здатність швидко переміщати ресурси навіть у найвіддаленіші місця, пише Business Insider.

Експерти аргументували, що цей захід став необхідним після того, як РФ і Китай розпочали проведення спільних військово-морських навчань у Тихому океані, за участю 400 кораблів, підводних човнів, авіаційних сили та 90 тисяч військовослужбовців.

Командир 11-ї повітряно-десантної дивізії армії США генерал-майор Джозеф Гілберт в ексклюзивному інтерв'ю виданню заявив, що вони "мають бути готові діяти в цьому районі як наземна сила". У результаті маневру Сполучених Штатів було об'єднано взвод HIMARS з-під Вашингтона, засоби зв'язку з Гаваїв і радар для виявлення цілей та підрозділ піхоти для охорони зі складу 11-ї повітряно-десантної дивізії, зазначає медіа. У ЗМІ підкреслюють, що загалом у навчаннях брало участь приблизно 130 солдатів.

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"Зібравши ці сили разом, ми демонструємо будь-якому противнику, що можемо розвернутися де завгодно з мінімальним повідомленням. Ми можемо несподівано створити проблему, маючи значну вогневу міць, і зробити це як єдина сила", - заявив Гілберт.

Генерал-майор також зазначив, що саме завдяки повномасштабній війні в Україні стало зрозуміло, що розгортання HIMARS є особливо важливою дією в рамках стримування ворога. Лідер Кремля Володимир Путін, зі свого боку, за інформацією журналістів, звинуватив США в провокуванні "гонки озброєнь" і в тому, що Америка ігнорує інтереси безпеки своїх європейських і азіатських союзників.

Геополітичні дії США та Росії

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети. Через це лідерам Великої Британії та США довелося обговорити окремо питання загрози від посилення військового співробітництва між окупантами та Іраном.

Крім того, відомо, що відносини між НАТО і РФ були зупинені ще 10 років тому, у 2014 році, за словами адмірала Роба Бауера. Усе через окупацію Росією частини Донбасу та Криму.

"Поведінка самої Росії, а не НАТО - від 2008 року в Грузії, від 2014 року, коли було анексовано Крим і здійснено атаку на Луганську та Донецьку області, - змінила такі відносини", - заявив він.

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