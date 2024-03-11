Найбільше українців зараз у Німеччині, Польщі та Чехії.

У країнах Євросоюзу станом на 31 січня 2024 року під тимчасовим захистом залишається 4,3 мільйона українців. Водночас є країни, з яких українські біженці масово виїжджають.

Так, за даними Євростату, основними країнами ЄС, які приймали українців, були Німеччина (1 270 150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС), Польща (951 560; 22,1%) і Чехія (381 190; 8,9%).

При цьому порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше українців приїхало до Німеччини (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; + 1,5%).

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Водночас є декілька країн, з яких українські біженці масово виїжджають. Кількість громадян України значно зменшилася в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; - 0,3%) та Люксембург (-10; -0,2%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець січня 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі (25,9), тоді як на рівні ЄС відповідний показник становив 9,6 на тисячу осіб.

На 31 січня 2024 року громадяни України становили понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (33,2%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (20,7%) від загальної кількості.

Українці у Європі - новини

Раніше повідомлялося, що українці втратили першість за приростом іноземців, які сплачують соціальні внески у Польщі, поступившись білорусам.

Німеччина спростила отримання громадянства. Відповідно до нового закону, частина українських біженців зможуть претендувати на паспорт ФРН уже з 2025 року.

Норвегія планує запровадити суворіші правила для українських біженців. Йдеться, зокрема, про скорочення фінансової допомоги. Заходи торкнуться насамперед українців, які проживають у приватних будинках, а не у приймальних центрах.

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