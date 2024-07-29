Бої з "Вагнером" сталися у місті Тінзауатені, неподалік кордону Малі з Алжиром, у четвер та п'ятницю, 25 та 26 липня.

Журналісти опублікували ексклюзивну фотографію, на якій туареги-повстанці позують з українським прапором після того, як щойно завдали великої поразки фінансованим державою російським найманцям ПВК "Вагнер" у Малі.

"Ця фотографія, мабуть, вказує на підтримку туарегами України, яка переслідує найманців Вагнера на всьому африканському континенті", - пише Kyiv Post, посилаючись на джерела в секторі оборони і безпеки України.

Андрій Юсов, представник Головного розвідувального управління (ГУР), заявив під час національного телемарафону в понеділок, 29 липня, що "повстанці отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців", додавши: "Ми не обговорюватимемо подробиці зараз, але це буде ще попереду".

Відео дня

Розгром "вагнерівців" у Малі

Найманці Вагнера допомогли російському уряду видобувати природні ресурси в Африці, включно зі, згідно зі звітом The Blood Gold Report, золотом на суму близько 2,5 млрд доларів за останні два роки, яке російський лідер Володимир Путін використовував для фінансування свого повномасштабного вторгнення в Україну, що триває з лютого 2022 року.

Бої з Вагнером відбулися в місті Тінзауатені, недалеко від кордону Малі з Алжиром, у четвер і п'ятницю, 25 і 26 липня. За їхніми даними, щонайменше 20 бойовиків Вагнера було вбито, а інших узято в полон.

Росія зіткнулася з "українським слідом" у багатьох своїх поразках в Африці.

Російське пропагандистське видання Russia Today (RT) заявило, що Військова розвідка України "навчає місцевих сепаратистських бойовиків-туарегів, а також таємно переправляє щонайменше дві їхні групи в Україну, щоб навчити їх користуватися безпілотниками FPV".

Вас також можуть зацікавити новини: