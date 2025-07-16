Рютте також додав, що в Європі знайдуть гроші для того, щоб забезпечити для України найкращу позицію на мирних переговорах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що такі країни, як Бразилія, Китай та Індія можуть серйозно постраждати від вторинних санкцій, якщо продовжать вести бізнес із Російською Федерацією.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що таке попередження було зроблено на тлі ультиматуму президента США Дональда Трампа про те, що якщо протягом 50 днів не буде досягнута мирна угода щодо України, РФ та її партнери піддадуться вторинним митам у розмірі 100%.

"Я закликаю ці три країни, зокрема, якщо ви живете зараз у Пекіні, або в Делі, або є президентом Бразилії, – вам варто придивитися до цього, тому що це може дуже сильно вдарити по вас. Тому, будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами, тому що в іншому разі це дуже сильно вдарить по Бразилії, Індії та Китаю", – наголосив Рютте.

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Генсек НАТО також додав, що в Європі знайдуть гроші для того, щоб забезпечити для України найкращу позицію на мирних переговорах. За його словами, за домовленістю з Трампом США тепер будуть "масово" відправляти зброю для України. Йдеться не тільки про засоби ППО, а й про ракети та боєприпаси, оплатять які європейці.

Коли його запитали, чи обговорюється відправка в Україну ракет дальнього радіусу дії, Рютте відповів так:

"Це і оборонна, і наступальна зброя. Так що є всі види зброї, але ми не обговорювали вчора з президентом усі деталі. Це дійсно опрацьовується зараз Пентагоном, Верховним головнокомандувачем союзними військами в Європі, разом з українцями".

Зброя для України

14 липня президент США Дональд Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Під час спілкування з журналістами американський лідер сказав, що Україна отримуватиме зброю від США, однак тепер платити за неї будуть країни Європи.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав країни ЄС швидко зібрати кошти на зброю для України – насамперед, на засоби протиповітряної оборони.

Тим часом Трамп заявив, що не планує надавати Україні далекобійні ракети JASSM. Він також сказав, що український президент Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.

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