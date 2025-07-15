Трамп не планує передавати Україні ракети JASSM / фото ОП

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Американський лідер також заявив, що не вважає поставлений Росії "дедлайн" для досягнення угоди щодо війни в Україні в 50 днів "занадто довгим".

"Подивимося, що буде з Путіним. Поки що Путін мене дуже розчарував. За останні три місяці я вирішив безліч воєн. Але цю мені поки що не вдалося", – додав він.

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Крім цього, Трамп підкреслив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.

"Я ні на чиєму боці. Я на боці людства. Я хочу зупинити вбивства", – зазначив президент США.

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