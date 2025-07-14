Генсек НАТО на спільній прес-конференції з Трампом розповів про деталі військової допомоги Україні.

На спільній пресконференції генсек НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу, назвавши підтримку України вкрай важливою. За його словами, Трамп ухвалив рішення в четвер і після цього зателефонував йому.

"Це рішення полягає в тому, щоб дати Україні те, що їй необхідно для захисту від Росії. Але ви хочете, щоб європейці заплатили за це. Це абсолютно логічно", - сказав Рютте під час пресконференції.

За словами Рютте, багато європейських країн НАТО готові на це піти. Він перерахував конкретний перелік країн, з якими спілкувався:

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"Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Королівство Нідерланди, а також Канада, - усі вони хочуть бути частиною цього. І це тільки перша хвиля. Будуть і інші. Ми знаємо, що потрібно українцям. Ми будемо працювати через системи НАТО, щоб передати їм пакети озброєння. Країни будуть швидко перекидати озброєння в Україну, а потім США будуть його досилати. Тому що швидкість тут має вирішальне значення".

Він додав, що під час переговорів із главою Пентагону Пітом Хегсетом обговорив постачання озброєння для захисту України. Він уточнив, що Україна зможе отримати у свої руки "дійсно величезну" кількість військової техніки. За словами Рютте, йдеться про системи ППО, ракети, боєприпаси та багато іншого.

"Якби я був Володимиром Путіним сьогодні, - і ви говорили про те, що ви плануєте зробити за 50 днів, - я б переглянув, чи не варто мені ставитися до переговорів щодо України серйозніше, ніж я це робив наразі", - прокоментував Рютте рішення Трампа про посилення санкцій щодо Росії та її партнерів, якщо Путін не погодиться на мирні переговори за 50 днів.

Гучна заява Трампа про тиск на Росію

14 липня Дональд Трамп вийшов із довгоанонсованими заявами про те, як він збирається примушувати путінську Росію до миру. Трамп сказав, що зважився на вторинні санкції проти партнерів Росії у вигляді 100-відсоткових загороджувальних мит у торгівлі зі США.

Також він підтвердив, що погодився на постачання американської зброї Україні - через механізм купівлі зброї європейськими країнами. Він уточнив, що в пакетах підтримки України будуть і комплекси Patriot у значних кількостях - Трамп озвучив число 17.

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