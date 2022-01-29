У Білому домі поселилась дворічна зеленоока кішка з Пенсильванії Віллоу, яка вперше привернула увагу першої леді США Джилл Байден під час передвиборчої кампанії.
Про це пише AP.
Віллоу розмістили в адміністрації Байдена разом з улюбленими іграшками і частуванням.
Агентство пригадало обіцянку першої леді після обрання Байдена президентом у листопаді 2020 року, що подружжя привезе в Білий дім кошеня.
Віллоу назвали на честь рідного міста Джилл Байден у Пенсильванії.
Смугаста кішка привернула увагу дружини президента після того, як вистрибнула на сцену і перервала виступ на передвиборчому мітингу.
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Побачивши любов Джилл до кішки, її власник, місцевий фермер, подарував тварину першій леді. Проте тільки в січні Віллоу прибула в Білий дім.
В Адміністрації глави США кішок не було вже багато років. У попередника Байдена – Дональда Трампа – узагалі не було ніяких домашніх тварин.
Водночас експерти вважають, що кішка може допомогти підвищити привабливість президентського подружжя у період політичних проблем.
Крім того, у Байденів також є цуценя німецької вівчарки, подароване братом Джозефа Байдена та його дружиною.
Речниця Білого дому Джен Псакі, своєю чергою, пожартувала, що Віллоу може якось несподівано з’явитися на одному з брифінгів: "У неї (кішки – УНІАН) є постійне запрошення".