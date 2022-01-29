Віллоу назвали на честь рідного міста Джилл Байден у Пенсильванії.

У Білому домі поселилась дворічна зеленоока кішка з Пенсильванії Віллоу, яка вперше привернула увагу першої леді США Джилл Байден під час передвиборчої кампанії.

Про це пише AP.

Віллоу розмістили в адміністрації Байдена разом з улюбленими іграшками і частуванням.

Агентство пригадало обіцянку першої леді після обрання Байдена президентом у листопаді 2020 року, що подружжя привезе в Білий дім кошеня.

Віллоу назвали на честь рідного міста Джилл Байден у Пенсильванії.

Смугаста кішка привернула увагу дружини президента після того, як вистрибнула на сцену і перервала виступ на передвиборчому мітингу.

Читайте також"Нищівні і руйнівні": у Конгресі США розповіли про можливі санкції проти Путіна

Побачивши любов Джилл до кішки, її власник, місцевий фермер, подарував тварину першій леді. Проте тільки в січні Віллоу прибула в Білий дім.

В Адміністрації глави США кішок не було вже багато років. У попередника Байдена – Дональда Трампа – узагалі не було ніяких домашніх тварин.

Водночас експерти вважають, що кішка може допомогти підвищити привабливість президентського подружжя у період політичних проблем.

Крім того, у Байденів також є цуценя німецької вівчарки, подароване братом Джозефа Байдена та його дружиною.

Речниця Білого дому Джен Псакі, своєю чергою, пожартувала, що Віллоу може якось несподівано з’явитися на одному з брифінгів: "У неї (кішки – УНІАН) є постійне запрошення".