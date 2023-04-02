Кремлівський диктатор відправив лист на честь "Дня єднання народів Росії та Білорусі".

Кремлівський диктатор Володимир Путін привітав білоруського лідера Олександра Лукашенка з "Днем єднання народів Росії та Білорусі". Він відправив телеграму з підбадьорливим текстом.

Як повідомили росЗМІ, в тексті листа сказано: "Незважаючи на безпрецедентний санкційний тиск ззовні, ми ефективно координуємо зусилля на міжнародній арені, у сфері оборони і безпеки, успішно реалізуємо програми, спрямовані на зміцнення фінансово-економічного і науково-технологічного суверенітету. Упевнений, що подальше нарощування всього комплексу союзних зв'язків повною мірою відповідає інтересам наших братніх народів".

Путін також побажав Лукашенку "міцного здоров'я і успіхів", а народу Білорусі — "щастя і процвітання". Повідомляється, що диктатори зустрінуться наступного тижня.

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Наприкінці березня Путін заявив про розміщення на території РБ одного ОТРК "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї. Для його зберігання повинні до 1 липня побудувати спеціальний комплекс.

Лукашенко 31 березня повідомив, що Росія може направити в Білорусь і стратегічну ядерну зброю, якщо знадобиться. За словами узурпатора, ці дії спрямовані на захист держав.

Білоруський диктатор також зізнався у масштабних ротаціях військ РФ на території РБ. За словами Лукашенка, вони проводяться ще з осені 2022 року, а рашистів навчають 500 офіцерів армії Білорусі.

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