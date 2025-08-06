У Нью-Делі не розуміють, чому за російську нафту карають їх, хоча інші теж її купують.

Влада Індії обурена рішенням США запровадити додаткові тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ країни.

"Наш імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4-мільярдного народу Індії. Тому надзвичайно прикро, що США вирішили запровадити додаткові тарифи на Індію за дії, які кілька інших країн також вживають у власних національних інтересах", – йдеться у заяві.

МЗС Індії також назвало тарифи США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Крім того, Індія обіцяє вжити "всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів", не уточнюючи однак, про що йдеться.

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Американські тарифи для Індії

Як писав УНІАН, сьогодні президент США повідомив, що підписав указ про запровадження 25-відсоткового мита на товари з Індії, що завозяться в Америку. При цьому стверджується, що мита запроваджуються саме через те, що Індія закуповує російську нафту.

Ще наприкінці липня Трамп встановив новий строк ультиматуму, відповідно до якого Росія має домовитися з Україною про закінчення війни, або США запровадять нові санкції проти неї і проти покупців російської нафти. Але строк ультиматуму спливає тільки 8 серпня.

Також наразі невідомо, щоб Трамп запровадив такі ж тарифи проти Китаю, Туреччини чи Бразилії, які теж купують значні обсяги російської нафти. Така особлива увага саме до Індії може пояснюватися тим, що Трамп невдоволений протекціоністськими заходами індійського уряду на власному ринку.

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