Кривава, але дешева російська нафта таки відгукнулася Індії економічними наслідками.

Президент США анонсував запровадження 25-відсоткового мита для Індії, починаючи з 1 серпня. Це має стати холодним душем для індійського керівництва, яке покладало великі сподівання на президентство Дональда Трампа, пише The New York Times.

Видання зокрема зазначає, що рішення Трампа може бути спробою чинити тиск на Індію, щоб вона таки уклала торговельну угоду зі США, на чому президент США наполягає з початку квітня. Разом з тим, якщо збережуться високі тарифи на імпорт індійських товарів до США, це спонукатиме бізнес обирати інші азійські країни для виробничих операцій, послаблюючи позиції Індії як провідної альтернативи Китаю.

"Це ще одна перевірка реальності для індійських чиновників, які були в захваті від повернення пана Трампа до Білого дому", – пише NYT.

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Автори публікації зазначають, що потепління зв'язків між Вашингтоном і Нью-Делі тривало протягом останніх двох десятиліть, оскільки США бачили в Індії противагу Китаю. Індійське керівництво мало надію, що приязні стосунки між прем'єр-міністром Нарендрою Моді та паном Трампом, які склалися у них під час першої адміністрації президента США, лише поліпшаться.

"Але в останні місяці, серед іншого, погрози тарифами та ускладнення в торговельних переговорах охолоджують цей ентузіазм. Індійський національний конгрес, найбільша опозиційна партія в Індії, назвав оголошення про тарифи "катастрофічним провалом зовнішньої політики", – додає NYT.

Трамп покарає партнерів Росії за фінансування війни

Як писав УНІАН, учора Дональд Трамп заявив про перегляд раніше встановленого дедлайну для закінчення війни в Україні. Якщо на початку липня він дав Путіну 50 днів на примирення з Україною (до 1 вересня), то тепер цей строк скорочено до 10 днів, починаючи від учорашньої дати. Коли строк сплине, Росія та її торговельні партнери отримають нові американські санкції.

А пізніше Трамп повідомив, що запроваджує з 1 серпня 25-відсоткове мито на індійські товари, які імпортуються до США. За його словами, це одночасно і реакція на індійські торговельні обмеження щодо американських товарів, і покарання за підтримку російської агресії.

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