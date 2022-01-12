Пасажир пошкодив систему керування літаком.

Пасажир рейс з Гондурасу до Майамі увірвався в кабіну пілота і пошкодив систему керування. Його затримали.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Під час посадки чоловік забіг трапом до кабіну, пошкодив систему управління польотом і спробував вистрибнути з відкритого вікна.

Пілоти намагалися його зупинити і їм це вдалося. Чоловік був заарештований місцевою владою. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Пошкоджений літак зі 121 пасажиром і шістьма членами екіпажу приземлився в міжнародному аеропорту в Сан-Педро-Сула, Гондурас. До країни скерували запасний літак.

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