Наджла Боден Ромдан очолить уряд Тунісу.

Президент Тунісу Каїс Саїд призначив Наджлу Боден Ромдан першою жінкою- прем'єр-міністром у Тунісі та арабському світі через два місяці після того, як він відправив у відставку попередній уряд.

"Вперше в історії Тунісу жінка очолила уряд. Це велика честь для Тунісу і туніських жінок", - цитує слова Саїда на зустрічі з Ромдан в середу, 29 вересня, CNN.

Зазначається, що за деякою інформацією, раніше, у 2011 році, Ромдан працювала в міністерстві вищої освіти країни.

Нова прем'єр вступає на посаду після того, як на тлі народних протестів через погіршення економічної ситуації та хаотичних дій уряду в боротьбі з COVID-19 Саїд відправив у відставку уряд, призупинив роботу парламенту, а також оголосив про розширення президентських повноважень.

Читайте такожТаліби забороняють жителям Афганістану стригти бороди в перукарняхНовому уряду доведеться у стислі терміни шукати фінансову підтримку для бюджету і виплати держборгу після того, як дії президента в липні призупинили переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

При цьому після заяви Саїда про те, що уряд буде йому підзвітний і що він особисто може призначати та звільняти членів кабінету міністрів, роль прем'єр-міністра стане менш важливою, ніж у попередніх адміністраціях.

"Ми працюватимемо над тим, щоб покласти край корупції та хаосу, що охопив інститути країни... ми витратили вже багато часу", - сказав Саїд під час зустрічі з Ромдан.

Тим часом в Україні жінка вперше стала бригадним генералом. Звання отримала командувач медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко.

А в парламент Німеччини обралася перша жінка-трансгендер. За попередніми результатами голосування, нею стане кандидат від партії "Зелені" Тесса Гансерер.

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Автор: Катерина Комолова