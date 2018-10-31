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У ДСНС почала працювати перша жінка-рятувальниця від хімічних заражень (відео)

19:17, 31 жовтня 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Уряд лише менше року тому вилучив 458 професій, у яких було заборонено працювати представницям чарівної статі.

Тепер - жінки, яких завжди вабили небезпечні роботи, можуть здійснити свою мрію. У сюжеті розповідається, як працюють перші в Україні водолазки та хімік-рятувальниця.

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Теги: #жінка#ДСНС України