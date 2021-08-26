Раніше Остащенко стала першою жінкою, яка очолила одне з командувань ЗСУ.

Вперше в Україні бригадним генералом стала жінка. Звання отримала командувач медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Надати військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні", - йдеться в документі.

Що відомо про Тетяну Остащенко

Читайте такожЗеленський нагородив 22 українських військових, частину-посмертноПерша жінка-бригадний генерал народилася в родині військовослужбовця у Львові. Вона з відзнакою закінчила Фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту та українську Військово-медичну академію.

Пройшла шлях від начальника аптеки військової частини, офіцера військово-медичного управління Західного оперативного командування, начальника відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ, начальника відділу військово-медичного департаменту Міноборони та Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ, начальника управління медпостачання Головного військово-медичного управління, Головного інспектора Головної інспекції МО.

У 2020 році отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти тапройшла підготовку на курсах армій держав-НАТО. При цьому пройшла курси реформування сектора оборони та безпеки й стратегічного лідерства в університеті Великобританії.

В кінці липня жінка очолила командування Медсил ЗСУ України.

Автор: Анастасія Горбачова