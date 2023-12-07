Польське ЗМІ зазначило, що збільшення кількості топ-офіцерів свідчить про те, що Путіна не влаштовує ситуація на фронті.

У російській армії побільшало генералів. За загальне просування по службі в відповідає російський диктатор Володимир Путін. Він же і призначає генералів і офіцерів на всі штатні генеральські посади. У ситуації війни з Україною саме за підвищеннями генералів у російській армії варто стежити найбільше.

Як повідомляє польське видання Defence24, на початку грудня в Росії з'явилися нові генерали. Путін указом № 932 від 6 грудня присвоїв звання:

вісьмом генерал-лейтенантам;

одному віце-адміралу;

20 генерал-майорам;

чотирьом контр-адміралам.

У грудні 2022 року командувачем 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу став полковник Сухраб Султанович Ахмедов. 17 лютого 2023 року йому було присвоєно звання генерал-майора, а тепер, менш ніж через 10 місяців, він став генерал-лейтенантом.

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Загалом у 2023 році генеральські звання в армії отримали 124 військовослужбовці, з них:

вісім генерал-полковників;

два адмірали;

29 генерал-лейтенантів;

п'ять віце-адміралів;

74 генерал-майора;

шість контр-адміралів.

Для порівняння, у 2020 році було присвоєно 73 звання, а у 2021 році – 71. Визначити кількість присвоєних високих звань у 2022 році складніше, оскільки одразу після вторгнення в Україну росіяни засекретили частину інформації. Відомо про щонайменше 81 загальне підвищення, але їх справжня кількість, ймовірно, близько 90.

Військові дії у 2022 році призвели до збільшення кількості підвищень, але рекордним став лише поточний 2023 рік.

Точно невідомо, скільки генералів зараз на службі, оскільки немає точних даних про кількість генералів, які йдуть у відставку. У більшості випадків численні відомості про загибель деяких генералів на фронті не підтверджуються.

Водночас Росія тримає у суворому секреті кількість штатних генеральських посад в армії і поза нею. Багато з цих посад займають полковники. Для багатьох із них отримати генеральську зірку – це солдатська мрія, заради якої вони здатні на все.

"Тому царська, радянська, а тепер і російська влада вміло використовує інструмент підвищення до генеральських та адміральських звань. Так само, як нагородження званнями, орденами і медалями, вручення знамен військовим частинам і присвоєння їм звань і відзнак. Це стосується не тільки армії, але й інших силових структур. Еквіваленти генеральських і офіцерських звань також використовуються в цивільних установах, таких як прокуратура, система юстиції або державна цивільна служба. Цікаво, що люди на цих посадах мають знаки розрізнення на цивільній формі. Як і російський дипломатичний корпус. Росія любить мундири, посади і ордени", - пише видання.

Аналізуючи наказ Путіна про присвоєння військових звань від 6 грудня цього року, видання окремо зауважує, що підвищення також отримали офіцери не з Міністерства оборони. У Росгвардії нові звання присвоєно шести генерал-лейтенантам, семи генерал-майорам, двом генерал-лейтенантам поліції і двом генерал-майорам поліції. У службі судових приставів: два генерал-лейтенанти внутрішньої служби та шість генерал-майорів внутрішньої служби.

Як правило, росіяни не повідомляють про загальні підвищення в ФСБ, в тому числі і в прикордонній службі, що входить до її складу, і в Службі зовнішньої розвідки.

"Найважче відповісти на питання, чи готується президент Путін, підвищуючи багатьох генералів, до нового нападу на Україну? Схоже, Кремль досі зосереджений на розв’язанні там "спеціальної воєнної операції". Схоже, російську владу не влаштовує нинішня ситуація на фронті. Поки що шанси на мирне вирішення цього конфлікту та вихід з України практично дорівнюють нулю. У росіян є вибір: зберегти поточний статус або атакувати знову в більших масштабах", - підсумувало видання.

Загибель російських вищих офіцерів на фронті

За підрахунками російського опозиційного проекту "Медіазона", з початку повномасштабного вторгнення в Україну внаслідок бойових дій загинули 7 російських генералів. Однак це лише ті, чия загибель підтверджується відкритими джерелами - публікаціями некрологів, заявами російських офіційних осіб, виявленими могилами на кладовищах.

При цьому українська сторона за час повномасштабної війни заявляла про загибель 12 російських генералів.

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