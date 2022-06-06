У Збройних силах України підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова.
Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Ексклюзив. Зустрічайте. Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири генерал - майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.
Роман Кутузов – що відомо
Як розповів журналіст Роман Цимбалюк, генерал-майор Кутузов до призначення в "ДНР" обіймав посаду начальника штабу 29 загальновійськової армії Східного військового округу РФ.
"Роман Кутузов, командуючи підрозділами 1 армійського корпусу "ДНР" у Донецькій області, не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій із розумінням того, які будуть втрати", - зазначив Цимбалюк.
Ставлення генерала до особового складу як до "гарматного м'яса" негативно позначалося на морально-психологічному стані бойовиків. "Командири батальйонів і рота не хотіли вести в атаку своїх людей і постійно саботували наступальні плани командування", - пише Цимбалюк.
За словами журналіста, 5 червня Кутузов особисто очолив наступ і був ліквідований вогнем артилерії ЗСУ.
"У Кутузова горіли терміни щодо заняття одного з населених пунктів у Донецькій області, і потрібно було виконати завдання протягом дня будь-що. У зв'язку з цим він наказав командирам 1 і 100 окремих мотострілецьких бригад особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ, однак вони відмовилися виконувати наказ, тому що розуміли ризик для свого життя. Кутузов, усвідомлюючи які наслідки на нього чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії ЗС України", - розповів Цимбалюк.
Як повідомляв УНІАН, повідомлення про знищення російського генерал-майора Романа Кутузова під час бойових дій у селищі Миколаївка Попаснянського району, почали надходити в неділю.
Російські пропагандисти обставини смерті генерала у РФ не розкривали, але зауважували, що він "пішов як солдат, як воїн".
Нагадаємо, на початку травня розвідка США повідомляли про 8-10 убитих російських генералів в Україні. Це приблизні дані, і з того часу їхня кількість встигла збільшитись.
У вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.
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