Азербайджан звинуватив затриманих вірменських військових у проникненні на територію країни, в Єревані заперечують порушення кордону.

Вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, частина з них були роззброєна й затримана.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Азербайджану.

"За даними Міністерства оборони Азербайджанської Республіки, розвідувально-диверсійний загін збройних сил Вірменії у складі двох груп проник углиб території Азербайджану в напрямку села Юхари Айрим Кельбаджарського району поблизу державного кордону між Азербайджаном і Вірменією, намагався здійснити на цій території диверсійно-розвідувальну операцію і диверсійну терористичну діяльність по мінування доріг", - йдеться в тексті.

За даними азербайджанського відомства, всього було затримано шість осіб: 2 людини з однієї групи і 4 з іншої.

МЗС Азербайджану звинуватило Вірменію навмисному посиленні напруженості на прикордонних територіях двох країн, що полягає в проникненні розвідгруп, мінуванні території та інших спробах диверсій.

"Азербайджан виступає за зняття напруженості на вірмено-азербайджанському державному кордоні шляхом переговорів і підтримує заклики міжнародного співтовариства до делімітації і демаркації кордонів між двома країнами", - зазначили в Баку.

Своєю чергою, Міністерство оборони Вірменії спростовує заяву Баку про те, що шість військовослужбовців у момент захоплення перебували на території Азербайджану.

У Єревані підкреслили, що їхні солдати виконували інженерні роботи і були захоплені в полон без перетину кордону.

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах

За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, військові Азербайджану 12 травня здійснили "диверсійне просування" - перетнули кордон у районі озера Севлич і заглибилися територією країни на 3,5 км.

Міністерство закордонних справ Азербайджану стверджує, що армія займає позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року - раніше вони нібито були недоступні через погодні умови.

Восени минулого року в регіоні розгорівся збройний конфлікт. Великомасштабні бойові дії велися між збройними силами Азербайджану з одного боку і збройними формуваннями Нагірно-Карабаської Республіки та Вірменії з іншого. Конфлікт став найтривалішим і найбільш кровопролитним у регіоні за період після завершення Карабаської війни у 1994 році.

10 листопада 2020 року було опубліковано спільну заяву президента Азербайджану, прем'єр-міністра Вірменії та президента Росії про повне припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Угода про мир передбачала введення російських миротворців, виведення вірменських сил з прилеглих до Нагірного Карабаху районів і залишення під контролем Азербайджану частини території Нагірного Карабаху.

В результаті боїв під контроль Азербайджанських сил перейшли п'ять міст, чотири селища, 286 сіл і весь азербайджано-іранський кордон. На північній ділянці азербайджанська армія взяла під свій контроль низку стратегічних висот і населених пунктів. На півдні - територію, прилеглу до кордону з Іраном, а також місто Шушу.

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Автор: Олександр Топчій