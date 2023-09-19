Сьогодні Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи" в Карабасі.

Колишній лідер РФ Дмитро Медведєв відзначився дивними натяками щодо "братньої країни" в день початку "антитерористичних заходів" в Карабасі, про які сьогодні оголосив Азербайджан.

Чиновник заявив, що Росія судить своїх "братів" за вчинками і не збирається брати на себе відповідальність за чужі "бездарні поразки". Відповідну публікацію заступник голови Радбезу РФ зробив в Telegram.

"Одного разу один мій колега з братньої країни сказав мені: "Ну я ж для вас чужий, ви мене не приймете". Я відповів те, що повинен: "Судити будемо не за біографією, а за вчинками". Потім він програв війну, але втримався дивним чином на місці. Потім він вирішив покласти відповідальність за свою бездарну поразку на Росію", - вказав Медведєв.

Він також натякнув, що йдеться про "колегу", який відмовився від частини території своєї країни, почав загравати з НАТО і відпустив свою дружину на захід з "печеньками".

Медведєв у своїй заяві, ймовірно, говорить про Вірменію

Зазначимо, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян 6 вересня вперше приїхала до Києва з візитом. Як відомо, у своїй риториці Москва часто ототожнює українську владу з НАТО. Також минулого тижня Нікола Пашинян оголосив, що Вірменія більше не збирається "покладатися" на РФ у питаннях своєї безпеки. Він вказав, що це був помилковий курс і що наразі в ЄС та США підтримують реформи країни.

Як відомо, сьогодні Міністерство закордонних справ Азербайджану оголосило, що Вірменія має вивести війська з Карабаху (території, яку штучно привласнила собі Вірменія на заході Азербайджану). Там почалися бойові дії, Пашинян звинуватив Москву в тому, що Росія не попередила Єреван про удар.

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