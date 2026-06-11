В Будапешті розкрили деталі угоди щодо угорської меншини в Україні

Угорщина обіціяє розблокувати шлях України до ЄС лише після виконання низки вимог.

В межах домовленостей з новим урядом Угорщини Україна надасть угорській етнічній меншині широкі права щодо використання рідної мови в публічній царині, зокрема, в освіті. Про це розповіла міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, яку цитує видання Telex.

Так, за словами чиновниці, Київ і Будапешт досягли наступних домовленостей:

Україна відновить систему шкіл для етнічних меншин, гарантуючи вільне використання угорської мови та національних символів, включно з угорським державним гімном та прапором.

у муніципалітетах, де частка угорців перевищує 10% населення, угорська мова може вільно використовуватися в закладах охорони здоров'я, а також під час публічних заходів, зокрема у передвиборчих кампаніях.

після виконання цих умов розпочнеться процес вступу України до ЄС, але не за прискореним, а за стандартним графіком, чому додатково передуватиме референдум.

"Це досягнення не стало результатом показних політичних жестів, а радше сізіфових зусиль, це результат численних консультацій та переговорів", – сказала Аніта Орбан.

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Як писав УНІАН, під час технічних консультацій щодо вступу України до ЄС вдалося узгодити 10 із 11 вимог Угорщини, а невирішеним залишилося лише питання представництва національних меншин у Верховній Раді.

Попри це Будапешт погодився на відкриття першого кластера переговорів, а механізми реалізації цієї вимоги планують додатково обговорити за участю Венеційської комісії та ОБСЄ.

Водночас, за даними ЗМІ, Болгарія також може висунути Україні власні вимоги щодо забезпечення освітніх прав болгарської меншини.

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