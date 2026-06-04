ЗМІ дізналися, яких поступок Угорщина домоглася від України

Мова нацменшин в значній мірі прирівнюється до доржавної мови на територіях, де проживають відповідні меншини.

За домовленістю з Угорщиною Україна зобов’язалася внести низку змін до законодавства, які розширять права національних меншин. Конкретний перелік цих змін міститься в документі з 20 сторінок, який потрапив у розпорядження "Радіо Свобода".

Так, згідно документу навчальні заклади, де є класи або групи з навчанням мовою нацменшини, матимуть статус "школи нацменшини". У таких закладах написи на вивісках та інша інформація буде дублюватися мовою відповідної нацменшини. Крім того керівник такого закладу або його заступник повинен володіти мовою цієї меншини.

Учні таких класів законодавчо отримають право спілкуватися між собою та з учителями в межах школи своєю рідною мовою.

Відео дня

Офіційні документи про освіту можуть бути продубльовані мовою національної меншини на вимогу батьків.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання можуть перекладатися мовою нацменшини на вимогу, якщо дитина навчалася в школі для нацменшин. Це не стосується тестів з української мови й історії.

Окрім суто освітніх питань передбачено розширення суспільно-політичних та загальних культурних прав нацменшин:

на територіях, де нацменшини складають значну частину населення, від чиновників можуть вимагати знання мови нацменшин, яка може використовуватися в офіційному спілкуванні з місцевою владою;

законопроекти, що стосуються прав нацменшин, обов’язково мають узгоджуватися з представниками цих спільнот;

публічні заходи (зустрічі з виборцями, спортивні події тощо) для нацменшин можуть проводитися їхньою мовою;

на територіях нацменшин вивіски на будівлях органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств можуть бути мовою нацменшини;

передвиборча агітація та роз’яснення порядку голосування може дублюватися мовою нацменшини, а на місцевих виборах у місцях традиційного проживання нацменшин – і текст виборчого бюлетеня;

назви вулиць, площ та інших об’єктів топоніміки можна дублювати мовами нацменшин;

символіку нацменшин можна використовувати на офіційних державних заходах, але за умови, що вона не домінуватиме візуально над українською символікою.

Україна та Угорщина: останні новини

Як писав УНІАН, Угорщина скасувала 17-місячне вето на просування переговорів про вступ України до ЄС, що відкриває шлях до старту офіційних перемовин також для Молдови.

Рішення нового уряду в Будапешті було ухвалене після зустрічі послів ЄС у Брюсселі та пришвидшило технічну підготовку до відкриття першого переговорного кластера вже до 15 червня.

В обмін на підтримку процесу Будапешт домігся домовленостей із Києвом щодо розширення прав угорської меншини, що стало результатом багатотижневих переговорів і дипломатичного тиску з боку ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: