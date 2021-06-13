В індійському Мумбаї сьогодні вранці припаркований SUV повністю затонув під асфальтом.
Про це пише The Times of India.
На відео очевидців видно, як машину буквально "засмоктує" в яму: вона занурюється у воду і незабаром повністю зникає з поля зору.
За даними поліції, водій припаркував автомобіль над колодязем, в який зрештою машина й провалилася. Частина колодязя була покрита бетонною плитою, і люди ставили зверху машини.
Зазначається, що такі колодязі зустрічаються в місцевих житлових спільнотах - їх накривають, щоб запобігти розмноженню комарів. Однак через сильні дощі за останні кілька днів і, ймовірно, ваги автомобіля бетон зруйнувався.
На момент події в салоні нікого не було.
#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x— TOI Mumbai (@TOIMumbai) June 13, 2021
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