За лічені секунди автомобіль потонув у ямі з водою, над якою, як виявилося, стояв.

В індійському Мумбаї сьогодні вранці припаркований SUV повністю затонув під асфальтом.

Про це пише The Times of India.

На відео очевидців видно, як машину буквально "засмоктує" в яму: вона занурюється у воду і незабаром повністю зникає з поля зору.

За даними поліції, водій припаркував автомобіль над колодязем, в який зрештою машина й провалилася. Частина колодязя була покрита бетонною плитою, і люди ставили зверху машини.

Зазначається, що такі колодязі зустрічаються в місцевих житлових спільнотах - їх накривають, щоб запобігти розмноженню комарів. Однак через сильні дощі за останні кілька днів і, ймовірно, ваги автомобіля бетон зруйнувався.

На момент події в салоні нікого не було.

#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x — TOI Mumbai (@TOIMumbai) June 13, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова