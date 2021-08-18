В ході вечірки загинув 25-річний уродженець Лондона.

У районі міста Вітербо на півночі Італія правоохоронці п'ять днів не можуть розігнати багатотисячну рейв-вечірку, навіть після того, як на ній був зафіксований смертельний епізод і два випадки сексуального насильства.

Про це повідомляє британський ресурс Express. Зазначається, що в ході вечірки загинув 25-річний уродженець Лондона, його тіло знайшли в озері в понеділок. Очевидці бачили, як чоловік пішов купатися і не повернувся.

Рейв-вечірка почалася в ніч з 13 на 14 серпня, була організована підпільно, через Telegram. Влада нічого про це не знала. Зону "свята" оточила поліція, туди більше нікого не пускають. За даними джерел, на сьогодні там залишаються близько 5 тисяч осіб, хоча сотні людей покинули вечірку минулої ночі. Однак на вечірці продовжує голосно грати музика.

Як повідомляє Il Messagero, в МВС кажуть, що поліція працює "з великим почуттям відповідальності" і реагує збалансовано. З урахуванням всіх обставин силове втручання загрожує дуже серйозними ризиками для життя і здоров'я людей.

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Автор: Дмитро Захаров