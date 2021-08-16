Цей вид мешкає в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, але іноді запливає і в Середземне море.

На італійському узбережжі вилупилися десятки маленьких черепашок - незграбні та кумедні малюки вперше вирушили в море.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Понад 70 черепашок вилупилися недавно з гнізда на одному з сицилійських піщаних пляжів і неабияк здивували місцевих відпочивальників, які встигли зняти унікальний момент.

Читайте такожНа Харківщині в дику природу повернули десяток болотяних черепах (відео)Ці черепахи належать до виду довгоголових морських черепах, що вимирає. Вони живуть переважно в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, але також інколи запливають і в Середземне море.

Нагадаємо, що раніше цього самого року на митниці Еквадору виявили 185 маленьких черепах, яких намагалися відправити у валізі з Галапагоських островів на материкову територію країни.

Також ми писали, що раніше цьогоріч в американському Техасі врятували від смерті тисячі морських черепах, постраждалих в результаті аномальних для штату морозів. Через тиждень тварин випустили на волю.

Автор: Станислав Кожемякин