В Ізраїлі спостерігається різке зниження показників інфікування завдяки швидкій кампанії вакцинації.

Уперше за 10 місяців пандемії МОЗ Ізраїлю не зареєструвало жодного випадку смерті від COVID-19 за добу.

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Про це пише Times of Israel з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я.

Кількість загиблих у порівнянні з попереднім днем не змінилась і склала 6 346 випадків. Востаннє таку втішну статистику отримували ще 29 червня.

Боротьба з коронавірусом в Ізраїлі

За останню добу в країні зафіксували 129 нових інфікованих і загалом 837 870 хворих з початку пандемії. Кількість активних випадків знизилось до 1897. 160 пацієнтів наразі перебувають у важкому стані, зокрема 97 – на підтримці ШВЛ.

В Ізраїлі спостерігається різке зниження щоденної смертності та показників інфікування з кінця січня завдяки швидкій кампанії вакцинації.

У четвер кількість повністю щеплених громадян досягла понад 5 мільйонів, що складає трохи більш як половину всього населення Ізраїлю і понад 80% населення віком 16+.

Ізраїль готується до вакцинації від коронавірусу підлітків віком 12-15 років – як тільки державний регулятор схвалить застосування препарату для цієї категорії громадян.

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Автор: Яна Ставська