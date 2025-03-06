В організації сумніваються, що Європа справді зважиться на такий крок.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) готова надати Росії допомогу, якщо в Україні з'являться європейські миротворці. Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив генсек організації Імангалі Тасмагамбетов.

Він зазначив, що ідею відправки військових контингентів в Україну Європа обговорює не вперше, але до практичних кроків справа так і не дійшла.

"Причина в тому, що це може створити небезпечну ситуацію в масштабах регіону. До того ж навряд чи населення європейських країн, втомлене від наростаючих негативних явищ в економіці та соціальній сфері, схвалить таке рішення своїх урядів. Адже це додатковим тягарем ляже на плечі суспільства", - сказав генсек ОДКБ.

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Водночас Тасмагамбетов запевнив, що його організація готова надати Росії допомогу, якщо така буде потрібна.

"За появи таких ризиків ОДКБ буде готова запропонувати різні варіанти допомоги в рамках передбачених статутними документами організації і, зрозуміло, схвалених усіма державами-членами", - сказав він.

Що таке ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку - це військово-політичний союз, як заявляється, створений для забезпечення колективної безпеки держав-учасниць. Є ідейним спадкоємцем Варшавського договору, створеного СРСР за участі країн "соцтабору" після Другої світової війни. По суті є російським "аналогом НАТО", але набагато слабшим за всіма показниками.

Станом на поточний момент членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Номінально частиною альянсу є також Вірменія, але після останньої війни з Азербайджаном, де вона не отримала допомоги ОДКБ, країна заявила про заморожування своєї участі в організації та можливий вихід з неї.

Реальну ефективність ОДКБ також ставлять під сумнів значні суперечності між Киргизстаном і Таджикистаном. За останні роки країни кілька разів вступали в збройні прикордонні сутички із застосуванням мінометів і бронетехніки. Загинули десятки людей з обох сторін.

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