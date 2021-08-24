Верховний комісар ООН з прав людини звернулася до талібів з вимогою поважати права афганців.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини володіє достовірними звітами щодо серйозних порушеннь основних прав людини бойовиками терористичного угруповання "Талібан".

Про це глава відомства Мішель Бачелет заявила на спеціальній сесії Ради з прав людини ООН, яка відбулася 24 серпня.

"Серед усього іншого, це включає масові страти мирних жителів і колишніх афганських військовослужбовців; обмеження прав жінок, зокрема їхнього права на вільне пересування і право дівчаток відвідувати школу; вербування дітей для участі у війні солдатів і придушення мирних протестів і незгодних", - сказала Бачелет.

На цьому тлі Верховний комісар ООН з прав людини закликала талібів виконати дану ними обіцянку поважати права жінок, а також етнічних і релігійних меншин.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Читайте такожТаліби попросили ООН залишитися працювати в АфганістаніСтало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

За даними МЗС України, в Афганістані ще залишається близько 50 українських громадян.

Автор: Станислав Кожемякин