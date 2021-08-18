Мешканку села застрелили за порушення законів шаріату.

Всупереч умовлянням про забезпечення прав жінок у захопленому Афганістані, бойовики "Талібану" посеред вулиці застрелили жінку за порушення законів ісламу.

Про це повідомляє Fox News.

Інцидент стався 17 серпня в провінції Тахар на північному сході Афганістану. У соцмережах поширили фото з місця подій. На знімку жінки лежить у калюжі крові, а довкола неї сидять батьки та інші жителі селища.

Подробиці події не розкриваються. Відомо лише, що жертва вийшла в люди без паранджі, тобто порушила закони шаріату.

Читайте такожВ Афганістані таліби забили на смерть багатодітну матір прямо на очах її дітейКрім того, журналісти пишуть, що бойовики встановили контрольно-пропускні пункти по всьому Кабулу і б'ють городян, які намагаються дістатися до аеропорту і покинути країну.

Крім того, таліби постійно обходять околиці афганської столиці в пошуках людей, які допомагали військам США, і розпитують місцевих жителів, чи знають вони таких.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Станислав Кожемякин