Порушницю заарештували.

В Японії заарештували жінку, яка вистрілила з водяного пістолета в олімпійський факел, протестуючи проти проведення Ігор під час пандемії.

Про це пише Vice.

У вірусному відео, опублікованому на YouTube, 53-річна жінка закликає загасити факел і кричить "кінець Олімпіаді", а потім стріляє з водяного пістолета. Жінку зупинили, а факелоносець рушив далі.

Заступник начальника поліції міста Міто Норіакі Нагацука заявив, що порушницю заарештували за "навмисне націлювання на бігуна та втручання в ходу".

“Не можна стріляти водою в людей без поважних причин. Очевидно, вона не бавилася - це не дитяча гра", - сказав він.

Олімпіада в Токіо

Олімпійські ігри повинні були пройти в Токіо влітку 2020 року

Навесні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет оголосив про перенесення на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Спортивні ігри збережуть приставку "2020" в маркетингових цілях.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: Людмила Жерновська