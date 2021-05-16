У Східному Єрусалимі водій авто протаранив натовп.
Читайте такожІзраїль заявляє про обстріл майже трьома тисячами ракет з Гази (відео)Про це з посиланням на попередню інформацію поліції повідомляє The Times of Israel.
Інцидент стався на Наблус-роуд в районі Шейх-Джарра. Кілька людей отримали поранення. Правоохоронці повідомили, що водія "нейтралізували", проте подробиці не розкривали.
За інформацією ізраїльської Національної медичної служби Маген Давид Адом, медики надають допомогу шести пораненим. За деякими даними, постраждалі - поліцейські.
#BREAKING Several wounded in suspected ramming attack in #SheikhJarrah, Jerusalem: reports pic.twitter.com/huoFrRkhnN— Guy Elster (@guyelster) May 16, 2021
Reports of a ramming in Sheikh Jarrah, Jerusalem. pic.twitter.com/br2ppzL5LS— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ескалація на Близькому Сході: 120 українців хочуть покинути сектор Газа - МЗС
- Армія Ізраїлю завдала удару по будинку глави угруповання ХАМАС
- З сектора Газа вночі випустили понад 130 ракет по Ізраїлю
- Індійська влада визнала скидання в річки тіл померлих від COVID-19
- У ЄС проведуть екстрену нараду через загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram