Медики надають допомогу шести пораненим.

У Східному Єрусалимі водій авто протаранив натовп.

Читайте такожІзраїль заявляє про обстріл майже трьома тисячами ракет з Гази (відео)Про це з посиланням на попередню інформацію поліції повідомляє The Times of Israel.

Інцидент стався на Наблус-роуд в районі Шейх-Джарра. Кілька людей отримали поранення. Правоохоронці повідомили, що водія "нейтралізували", проте подробиці не розкривали.

За інформацією ізраїльської Національної медичної служби Маген Давид Адом, медики надають допомогу шести пораненим. За деякими даними, постраждалі - поліцейські.

Reports of a ramming in Sheikh Jarrah, Jerusalem. pic.twitter.com/br2ppzL5LS — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021

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Автор: Катерина Комолова