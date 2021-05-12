Європейське агентство лікарських засобів уважно відстежує нові дані про" індійський" штам.

Читайте такожІндійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІВакцини проти COVID-19 з використанням матричної РНК, такі як Pfizer-BioNTech та Moderna, ймовірно, здатні "нейтралізувати" так званий "індійський" варіант коронавірусу - лінії поколінь B.1.617.

Про це на прес-конференції в середу, 12 травня, розповів голова відділу вакцинації Європейського агентства лікарських засобів (ЄАЛС) Марко Кавалері.

За його словами, регулятор уважно відстежує нові дані про "індійський" штам та існують докази того, що такі вакцини можуть йому протистояти.

"Дані здаються досить обнадійливими щодо того факту, що, принаймні, вакцини на основі матричної РНК зможуть нейтралізувати цей варіант, хоча б тою мірою, яка гарантує достатній захист", - сказав Кавалері, відповідаючи на запитання про вакцини проти "індійського" штаму.

Він також зазначив, що ЄАЛС не заперечує можливу ефективність проти цього штаму й інших векторних вакцин, проте зараз регулятор чекає "реальних даних" щодо застосування вакцини AstraZeneca в Індії.

EMA is monitoring very closely the data on the Indian variant. We are seeing promising evidence that mRNA vaccines would be able to neutralise this variant. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) May 12, 2021

Коронавірусна криза в Індії

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова