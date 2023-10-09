Найманці передавали терористам досвід застосування безпілотників з механізмами скиду.

Бойовики ПВК "Вагнер" готували терористів ХАМАС перед їхньою атакою на Ізраїль.

Як повідомляє Центр національного спротиву, ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу.

У ЦНС зауважують, що лише росіяни серед союзників ХАМАС мають досвід застосування безпілотників з механізмами скиду. Саме його найманці й передавали бойовикам під час навчань в країнах Африки.

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Війна в Ізраїлі - що відомо

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масовану атаку на Ізраїль. В результаті атаки на поселення ізраїльтян вздовж кордону з Газою загинули щонайменше 700 цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу, понад сотню людей бойовики викрали та вивезли в Газу.

9 жовтня армія Ізраїлю змогла відновити контроль над усіма прикордонними містами Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази, не буде постачання продуктів та енергії:

"Я наказав повністю осадити сектор Гази. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все буде закрито. Ми боремося з тваринами-людьми і діємо відповідно".

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