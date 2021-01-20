Російські силовики полювали за членами групи Аслана Бютукаєва ще з минулого року.

У середу, 20 січня, російські силовики провели в Чечні так звану «антитерористичну операцію», внаслідок якої вбили «останнього аміра Чечні» Аслана Бютукаєва і п'ятьох осіб, що входили в його групу.

Як повідомив ТАСС, посилаючись на Інформаційний центр Національного антитерористичного комітету, серед убитих членів групи Батукаєва були українці.

Там зазначили, що за членами групи Бютукаєва полювали ще з минулого року.

«В ході спецоперацій (за весь період – ред.) були нейтралізовані 16 членів банди Бютукаєва, серед яких знаходилися бойовики, які прибули з України", - зазначили в НАК.

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Незабаром, як повідомив Дмитро Пєсков, президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови привітав главу Чечні Рамзана Кадирова з ліквідацією Аслана Бютукаєва.

"Мова йде про так званого останнього аміра Чечні, якого вже довго розшукують», - сказав Пєсков.

"РИА Новости" опублікували відео вбивства Бютукаєва і його групи. На кадрах видно російських силовиків і тіла загиблих. Також видно, як Кадиров підбігає до пораненого силовика, щоб перевірити його стан. Він передає бійцям привітання президента Росії.

У МЗС України поки ніяк не прокоментували вбивство українців у Чечні.

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Автор: Денис Прядко