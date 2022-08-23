Політолог прогнозує, що за смертю Дугіної послідують "самогубства" публічних людей, в тому числі і пропагандистів.

Вбивство дочки ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної не остання смерть в РФ, будуть ще "самогубства" більш-менш публічних людей, в тому числі тих, які мають відношення до кремлівської пропаганди.

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович в ефірі ТСН.

"Гадаю, це далеко не остання смерть... Будуть, напевно, і, скажімо так, самогубства більш-менш публічних людей, в тому числі тих, хто має відношення до цієї неадекватної пропаганди, яку веде РФ. Для російського уряду та Путіна - це спроба вбити двох зайців. З одного боку, підняти градус напруги - звинуватити у всьому Україну, можливо, спровокувати масову мобілізацію. По-друге, це дає йому можливість прибирати тих, хто починає робити заяви, які не дуже комплементарні по відношенню до самого Путіна", - пояснив експерт.

Він додав, що Кремль настільки роздув пропаганду, що сам не знає, як виходити з цього.

"Їхні заклики до України про початок переговорів свідчать про те, що вони намагаються якось вийти з цієї ситуації. Але вони дали можливість крайнім радикальним силам, відверто фашистським, які є в Росії, тепер на цьому спекулювати. Вони будуть намагатися тих людей відсторонити від впливу на масову свідомість в Росії, у тому числі, такими вбивствами, такими провокаціями, дивними самогубствами. Не забуваючи при цьому звинувачувати Україну", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль доньки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки та політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня.

Першою версією назвали вибух газового балона, згодом російські правоохоронці заявили, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства доньки головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї. Там очікувано заявили, що вбивство спланували та скоїли українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства – 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала до Росії у червні разом з 12-річною донькою.

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