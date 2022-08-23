При цьому скандальний політик заявив, що вулиця на честь Дугіної повинна з'явитися у Києві.

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький відзначився нацистським гаслом на похороні доньки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї.

Про це повідомляє "Медуза".

Коментуючи загибель Дугіної Слуцький заявив, що її нібито "вбили за відвертість". Депутат впевнений, що її ім'ям "називатимуть дітей, вулиці, знакові місця". Ба більше, Слуцький розмріявся, що й у Києві з'явиться вулиця на честь пропагандистки.

Крім гучних заяв Слуцький відзначився нацистським гаслом.

"Ми маємо право на різні позиції, але в основному ми повинні бути єдиними як ніколи раніше в нашій спільній новітній історії. Одна країна! Один президент! І одна перемога!", - заявив Слуцький.

"Один народ, один рейх, один фюрер" (німецькою - "Ein Volk, ein Reich, ein Führer") іноді перекладається як "Один народ, одна імперія, один вождь" - відоме гасло нацистської Німеччини, що відображає поставлене нацистами завдання згуртування німців у єдину "народну спільноту".

Як повідомляв УНІАН, раніше спецслужби Росії оголосили про розкриття вбивства Дугіної. Там очікувано заявили, що вбивство спланували та скоїли українські спецслужби.

За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства-43-річна громадянка України Наталія Вовк. Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою. Ба більше, вона нібито проходила службу у складі українського батальйону "Азов".

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу РФ. Зокрема, в країні починають битву різні політичні угруповання.

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