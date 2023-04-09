У неділю Франциск попросив Бога "втішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну".

Папа Римський Франциск звернувся до росіян з приводу розв'язаної ними війни проти України. Також у своєму великодньому зверненні Франциск засудив насильство на Близькому Сході.

Як пише Reuters, цього року традиційна пишність і священний спів поступилися місцем сучасним реаліям. Франциск піднявся на центральний балкон базиліки Святого Петра, щоб двічі на рік вимовити послання і благословення "Urbi et Orbi" (Місту і світу), звертаючись до натовпу, що налічував, за оцінками Ватикану, близько 100 тисяч осіб.

Там, з того самого місця, де він вперше з'явився світові як Папа у ніч свого обрання в 2013 році, він говорив про "пітьму і морок, у яких занадто часто опиняється оповитим наш світ", і помолився за мир.

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"Допоможи улюбленому українському народу на шляху до миру і пролий світло Великодня на народ Росії", - сказав він.

У неділю Франциск попросив Бога "втішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну, і дарувати полоненим можливість повернутися цілими і неушкодженими до своїх сімей: "Відкрийте серця всього міжнародного співтовариства, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам і кровопролиттям у нашому світі".

Як і кожного Великодня, Франциск закликав до миру на Близькому Сході. Його заклик став ще актуальнішим у зв'язку з недавнім насильством у Єрусалимі і транскордонними перестрілками за участю Ізраїлю, Лівану та Сирії.

"Цього дня, Господи, ми довіряємо Тобі місто Єрусалим, першого свідка твого Воскресіння. Я висловлюю глибоку тривогу з приводу нападів цих останніх днів, які загрожують бажаній атмосфері довіри і взаємної поваги, необхідної для відновлення діалогу між ізраїльтянами і палестинцями, щоб ц священному місті і в усьому регіоні запанував мир", - сказав він.

Папа намагається "помирити" українців і росіян - що відомо

Другий рік поспіль у Ватикані пройшов "Хресна хода" за участю українця і росіянина. Цього року участь в акції взяли підлітки двох воюючих країн.

У МЗС України такий захід визнали образливим, оскільки "Хресна хода" фактично зрівняла агресора і жертву.

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