ЦАХАЛ завдав ударів з БПЛА по пускових установках у Сирії, з яких були запущені ракети по території Ізраїлю. А потім завдав ще низку додаткових ударів авіацією.

У суботу ввечері з території Сирії по Ізраїлю було випущено 3 ракети. Одна з них перетнула кордон Ізраїлю та впала на півдні Голанських висот. Перехоплювати ці ракети не довелося.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю. У відповідь на ракетний обстріл артилерія ЦАХАЛу завдала ударів по території Сирії.

Згодом ЦАХАЛ повідомив, що з території Сирії в бік Ізраїлю були випущені 3 ракети, дві з яких перетнули кордон Ізраїлю. Одна з ракет була перехоплена протиповітряною обороною.

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Відповідаючи на ці атаки, ЦАХАЛ завдав ударів безпілотниками по пускових установках у Сирії, з яких були запущені ракети по територію Ізраїлю.

Згодом, після цих ударів БПЛА по пускових установках, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що вони завдали авіаудари по додаткових цілях на території Сирії.

"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по додаткових цілях на території Сирії, включаючи військовий комплекс четвертої дивізії збройних сил Сирії, військові радіолокаційні системи та артилерійські пости, які використовуються збройними силами Сирії", - йдеться в повідомленні.

"Армія оборони Ізраїлю вважає державу Сирія відповідальною за всі дії, що відбуваються на її території, і не допустить будь-яких спроб порушити суверенітет Ізраїлю", - наголосили в ЦАХАЛі.

Удари по території Сирії

Як повідомляв УНІАН, 30 березня стало відомо про ракетний удар Ізраїлю по військових об'єктах у Сирії, пов'язаних із Іраном, який підтримує Росію у війні проти України. ЦАХАЛ атакував військові позиції біля гори Касіун (північна околиця столиці Сирії - Дамаска).

Раніше, 19 лютого, Ізраїль завдав ракетних ударів по столиці Сирії Дамаску та її передмістю. Одна з ракет поцілила в будівлю, яка слугувала штабом Сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції.

Примітно, що цим ізраїльським ударам передували інциденти з іранськими дронами біля військових баз США у Сирії.

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