ЄС висловив "щирі співчуття" через смерть людини, яка, будучи лідером так званого комітету смерті аятоли Хомейні, наказала стратити сотні, якщо не тисячі дисидентів.

Європа робить усе можливе, щоб не образити Іран, який більше зацікавлений у відновленні торгівлі, ніж у правах людини.

Дипломатія, як висловився один американський журналіст XX століття, "полягає в тому, щоб робити і говорити найогидніші речі найприємнішим чином", нагадало видання Politico.

"ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахяна, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу внаслідок аварії вертольота", - написав у соцмережі президент Євроради Шарль Мішель.

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""Щирі співчуття" людині, яка, будучи лідером так званого комітету смерті аятоли Рухолли Хомейні, наказала стратити сотні, якщо не тисячі дисидентів, багато з яких були повішені на кранах на громадській площі; людина, відповідальна за жорстокі репресії проти іранського руху "Жінки, життя, свобода"", - написало видання.

Національні уряди країн ЄС також виступили з власними щирими заявами.

Поки європейці витирали сльози разом із такими організаціями, як Хамас та Ісламський джихад, люди по всьому Ірану святкували за зачиненими дверима, танцювали й навіть запускали феєрверки.

Видання задається питанням, як могли європейці бути настільки глухими? "Стандартна відповідь полягає в тому, що за високим столом глобальної дипломатії "все робиться саме так". Але це не зовсім так. У відповідь США висловили "офіційні співчуття", але додали: "Ми підтверджуємо нашу підтримку іранського народу і його боротьби за права людини та основні свободи". Навіть це приглушене повідомлення викликало гнів республіканців, які звинуватили держсекретаря Ентоні Блінкена в м'якості по відношенню до мул. Але, на відміну від європейців, Блінкен принаймні визнав очевидне: іранцям, за його словами, "імовірно, було б краще" без Раїсі.

А ось чому європейці показали себе такими безпорадними, на думку видання, в реальному світі це просте боягузтво. Європа все ще сподівається, що їй вдасться якимось чином відродити провалену ядерну угоду з Іраном, яка послабила санкції проти Тегерана в обмін на дозвіл міжнародних інспекцій його атомної діяльності. Щоб зберегти двері відкритими, європейські лідери, чиї країни також можуть виграти від відновлення торгівлі з Іраном, постаралися не образити режим. За цією логікою відмова висловити співчуття у зв'язку зі смертю Раїсі вважатиметься непотрібною провокацією.

Видання нагадало, що поки головний європейський дипломат Жозеп Боррель писав твіт зі співчуттями, один із його дипломатів, Йоган Флодерус, уже два роки сидить у сумнозвісній тегеранській в'язниці Евін, за те, що відвідував Іран під час відпустки. Іран офіційно звинувачує шведа в "корупції на Землі" - широкий набір звинувачень, що містить нібито шпигунство на користь Ізраїлю. Насправді його просто взяли в заручники.

Видання зазначило, що Іран "використовує заручників як розмінну монету, щоб домогтися звільнення іранських в'язнів на Заході або інших поступок".

Як загинув Раїсі

Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи ввечері 19 травня. Гелікоптер, на борту якого був президент Ірану, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном. Погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем.

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