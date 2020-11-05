Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів / фото REUTERS

Президент США Дональд Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах в США.

"Зупиніть підрахунок", - написав Трамп в Twitter.

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За даними CNN, результати голосування не опублікували ще шість штатів: Аляска, Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія.

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Вибори в США: що відомо

  • За останніми даними, опублікованими CNN, за кандидата від демократів Джо Байдена проголосували 253 виборщики з 270 необхідних для перемоги. Дональд Трамп отримав поки 213 голосів.
  • УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: Олександр Топчій