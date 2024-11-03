Політик переконує, що для Росії нічого не зміниться, адже позиції кандидатів щодо поразки окупантів збігаються.

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав чергову порцію маячні. Цього разу вона про вибори президента США, але про Україну скандальний політик також згадав.

Зокрема, у Telegram Медведєв заявив, що Росія нібито не має "завищених очікувань" щодо результатів виборів у США. Він переконує, що для Росії нічого не зміниться, адже позиції кандидатів повністю відображають двопартійний консенсус щодо необхідності поразки РФ.

"Камала дурна, недосвідчена, керована і боїться всіх навколо. Правитимуть синкліт найважливіших міністрів та помічників плюс опосередковане сімейство Обама. Втомлений Трамп, що видає банальності типу "Я запропоную угоду" і "У мене відмінні стосунки з…", також буде змушений дотримуватися всіх системних правил. Війну йому не зупинити. Ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. А якщо реально спробує, то може стати новим JFK (Джон Кеннеді, вбитий внаслідок замаху - УНІАН)", - заявив Медведєв.

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Кремлівський блазент заявив, що реальне значення має лише те, "скільки бабла виб'є новий POTUS під чужу далеку війну". "Тому найкращий спосіб зробити 5 листопада приємне кандидатам на найвищу американську посаду – продовжувати громити київський нацистський режим", - додав він.

Вибори у США 2024 - це необхідно знати

Перед виборами 2024 року в США напруга між основними кандидатами, віцепрезидентом Камалою Гарріс від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської, сягає піку. Кампанія йде на тлі жорсткої конкуренції: результати опитувань свідчать, що виборці розділені майже порівну, і результат буде залежати від голосів у ключових штатах, таких як Пенсильванія, Аризона та Невада, де обидва кандидати посилено ведуть агітацію в останні дні перед виборами.

Позиції Гарріс і Трампа кардинально відрізняються в питаннях зовнішньої політики, економіки та внутрішньої безпеки. Гарріс акцентує на "збереженні демократії", часто згадуючи події 6 січня 2021 року, коли протестувальники штурмували Капітолій, і звинувачує Трампа у створенні загрози безпеці країни. Трамп, своєю чергою, критикує політику адміністрації Байдена, звинувачуючи її у слабкій економічній політиці та надмірній бюрократії, та обіцяє швидке припинення конфлікту в Україні.

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