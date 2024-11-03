Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав чергову порцію маячні. Цього разу вона про вибори президента США, але про Україну скандальний політик також згадав.
Зокрема, у Telegram Медведєв заявив, що Росія нібито не має "завищених очікувань" щодо результатів виборів у США. Він переконує, що для Росії нічого не зміниться, адже позиції кандидатів повністю відображають двопартійний консенсус щодо необхідності поразки РФ.
"Камала дурна, недосвідчена, керована і боїться всіх навколо. Правитимуть синкліт найважливіших міністрів та помічників плюс опосередковане сімейство Обама. Втомлений Трамп, що видає банальності типу "Я запропоную угоду" і "У мене відмінні стосунки з…", також буде змушений дотримуватися всіх системних правил. Війну йому не зупинити. Ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. А якщо реально спробує, то може стати новим JFK (Джон Кеннеді, вбитий внаслідок замаху - УНІАН)", - заявив Медведєв.
Кремлівський блазент заявив, що реальне значення має лише те, "скільки бабла виб'є новий POTUS під чужу далеку війну". "Тому найкращий спосіб зробити 5 листопада приємне кандидатам на найвищу американську посаду – продовжувати громити київський нацистський режим", - додав він.
Вибори у США 2024 - це необхідно знати
Перед виборами 2024 року в США напруга між основними кандидатами, віцепрезидентом Камалою Гарріс від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської, сягає піку. Кампанія йде на тлі жорсткої конкуренції: результати опитувань свідчать, що виборці розділені майже порівну, і результат буде залежати від голосів у ключових штатах, таких як Пенсильванія, Аризона та Невада, де обидва кандидати посилено ведуть агітацію в останні дні перед виборами.
Позиції Гарріс і Трампа кардинально відрізняються в питаннях зовнішньої політики, економіки та внутрішньої безпеки. Гарріс акцентує на "збереженні демократії", часто згадуючи події 6 січня 2021 року, коли протестувальники штурмували Капітолій, і звинувачує Трампа у створенні загрози безпеці країни. Трамп, своєю чергою, критикує політику адміністрації Байдена, звинувачуючи її у слабкій економічній політиці та надмірній бюрократії, та обіцяє швидке припинення конфлікту в Україні.