Відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову зафонтанував погрозами на адресу України.
Цього разу причиною став запуск першого заводу німецького концерну Rheinmetall в Україні. Медведєв заявив, що очікує російського "салюту" на об'єкті.
"Німецький концерн Rheinmetall запустив у роботу перший із чотирьох військових заводів в Україні. Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві", – видав заступник голови Радбезу РФ.
Нагадаємо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи, і перший із них уже працює. Як зазначив директор концерну Армін Паппергер, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.
Погрози Медведєва
В одному зі своїх постів колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав Польщу "заплюваною" країною і порадив "не будити звіра". Так він відреагував на слова колишнього начальника Генерального штабу Польщі про миттєву відповідь на можливе вторгнення РФ у країни Балтії.
"Він би, відставний дурень, згадав про численні розділи Польщі і не будив звіра. А то ж Варшава була частиною Російської імперії. Скучив?" – написав тоді Медведєв.
Раніше заступник голови Радбезу РФ говорив, що гнівно відреагував на операцію ЗСУ в Курській області Росії. Українців Медведєв укотре обізвав "нацистами" і "терористами", а західних союзників України – "англійськими виродками".
"З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання "нацистів", – написав Медведєв 8 серпня.
Варто зазначити, що станом на 27 жовтня Сили оборони України все ще контролюють частину Курської області РФ.