Заступник голови Радбезу РФ заявив, що очікує російського "салюту" на об'єкті.

Відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову зафонтанував погрозами на адресу України.

Цього разу причиною став запуск першого заводу німецького концерну Rheinmetall в Україні. Медведєв заявив, що очікує російського "салюту" на об'єкті.

"Німецький концерн Rheinmetall запустив у роботу перший із чотирьох військових заводів в Україні. Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві", – видав заступник голови Радбезу РФ.

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Нагадаємо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи, і перший із них уже працює. Як зазначив директор концерну Армін Паппергер, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.

Погрози Медведєва

В одному зі своїх постів колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав Польщу "заплюваною" країною і порадив "не будити звіра". Так він відреагував на слова колишнього начальника Генерального штабу Польщі про миттєву відповідь на можливе вторгнення РФ у країни Балтії.

"Він би, відставний дурень, згадав про численні розділи Польщі і не будив звіра. А то ж Варшава була частиною Російської імперії. Скучив?" – написав тоді Медведєв.

Раніше заступник голови Радбезу РФ говорив, що гнівно відреагував на операцію ЗСУ в Курській області Росії. Українців Медведєв укотре обізвав "нацистами" і "терористами", а західних союзників України – "англійськими виродками".

"З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання "нацистів", – написав Медведєв 8 серпня.

Варто зазначити, що станом на 27 жовтня Сили оборони України все ще контролюють частину Курської області РФ.

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